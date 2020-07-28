АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Так, прибывающим в Турцию туристам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета пассажиров попросят заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и данные о состоянии здоровья.

В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого путешественника будут измерять температуру. При наличии подозрительных симптомов туристу могут предложить сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. В случае положительного результата пассажира отправят в госпиталь для обследования и лечения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для въезда в Танзанию справка с отрицательным тестом на COVID-19 также не требуется. Виза сроком на 90 дней оформляется либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день в Москве за 60 евро.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, для отдыха на Занзибаре не требуется специальных прививок. На борту самолета пассажиры должны будут заполнить анкету, указав данные своих документов, туристической компании и наличие или отсутствие характерных для коронавируса симптомов.

По прибытии у всех туристов измерят температуру, а в случае обнаружения симптомов предложат сдать экспресс-тест.

При посещении Великобритании россиянам придется пройти 14-дневную изоляцию. Кроме того, туристам будет необходимо заполнить специальную онлайн форму и указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес, где будет проходить самоизоляция.