Количество звонков в КГД по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличилось на 23%

Центр звонков Комитета государственных доходов в условиях эпидемии COVID-19 работает с умноженной ответственностью и загруженностью, руководствуясь принципом - отвечать на все вопросы граждан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба КГД Армении․

В последнее время часть вопросов касается программ по нейтрализации последствий эпидемии COVID-19, осуществляемых правительством. “Сотрудники центра звонков КГД доступно объясняют гражданам, кто может воспользоваться программой, какие документы необходимы для обращения или как они должны обратиться, чтобы воспользоваться программами”, - сообщила начальник отдела центра звонков КГД Армине Асрян.

Специалисты центра звонков КГД стали первыми лицами, оказывающими помощь, в частности, хозяйствующим субъектам, работающим удаленно. Чтобы не возникало проблем при удаленной работе, специалисты предоставляют информацию о налогах, платежах, таможенных пошлинах и электронных услугах.

С целью обеспечения безопасности граждан и сотрудников в условиях эпидемии Комитет государственных доходов Армении некоторые процессы организует электронным способом. При использовании новых возможностей граждане иногда обращаются за помощью к специалистам центра звонков.

Центр звонков управления методологии и процедур администрирования ежедневно получает в среднем 1 000 - 1 200 звонков, в том числе и из-за рубежа. Уже в течение года помимо номера 060 544 444, действует и бесплатный номер для звонящих из Армении - 08000 0007. “В системе не прерывается ни один звонок. Система автоматически подключает ожидаемого на линии абонента к первому же освободившемуся специалисту”, - уверяет начальник отдела центра телефонных звонков КГД Армине Асрян.

Специалисты центра звонков отвечают также и на вопросы, поступаемые электронным путем. За первое полугодие этого года в центр звонков поступило 152 795 вопросов, в первом полугодии 2019 года - 124 311. Вопросы увеличились на 23%. 80% вопросов касаются налогового законодательства, а 20% - законодательства, регулирующего таможенные отношения и администрирование. При этом 151 750 вопросов центр получает по телефону, а 1 045 - по электронной почте.