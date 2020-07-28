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Плановые отключения газоснабжения в селах Неркин Геташен и Верин Геташен Гегаркуникской области

Плановые отключения газоснабжения в селах Неркин Геташен и Верин Геташен Гегаркуникской области

 ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 29-го июля с 09: 00 до 18:00 30 июля будет прекращено газоснабжение потребителей квартала “В. Демер” села Неркин Геташен и села Верин Геташен Гегаркуникской области

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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