Плановые отключения газоснабжения в селах Неркин Геташен и Верин Геташен Гегаркуникской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 29-го июля с 09: 00 до 18:00 30 июля будет прекращено газоснабжение потребителей квартала “В. Демер” села Неркин Геташен и села Верин Геташен Гегаркуникской области

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.