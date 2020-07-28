В Арцахе выявлено еще 2 случая COVID-19

В Арцахе по положению на 28 июля COVID-19 подтвержден у 217 человек, 154 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В целом, в Арцахе было проведено 4 991 тестов. В Арцахе подтверждены два новых случая коронавирусной болезни, они из очага в Мартакерте. Фактическое лечение получает 43 пациента. За последние сутки выздоровел один человек. В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Состояние 9 пациентов с диагнозом COVID-19 оценивается как тяжелое, 8 –как средней тяжести.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян