Экс-премьера Малайзии признали виновным в хищениях из инвестфонда

Верховный суд Малайзии признал во вторник бывшего премьер-министра Наджиба Разака виновным по всем статьям выдвинутых против него обвинений по делу об экономических преступлениях в государственном инвестиционном фонде SRC International, объявил судья Мохамад Назлан.

"Рассмотрев все доказательства в данном процессе, было установлено, что обвинение успешно доказало свою позицию", - приводит его слова газета The Star. Экс-глава правительства признан виновным по семи пунктам Уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении властью, отмывании денег. Общая сумма ущерба, нанесенного инвестфонду, составила 42 млн ринггитов ($9,8 млн),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Судебный процесс по этому делу начался 3 апреля прошлого года, однако заседания постоянно переносились из-за отводов адвокатов подсудимого. Ему может грозить заключение под стражу на срок до 20 лет, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. Кроме того, предусмотрен штраф в пятикратном размере от суммы нанесенного ущерба.

Одновременно Наджиб проходит главным фигурантом и по нескольким другим более крупным коррупционным уголовным делам, связанным с инвестфондом 1MDB. В общей сложности Наджиб обвиняется в хищениях на сумму около $547 млн.