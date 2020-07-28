В Армении подтверждено 239 новых случаев COVID-19: выздоровели 692 человека, скончались 8 

В Армении по состоянию на 28 июля всего подтверждено 37 629 случаев COVID-19, 27 357 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 330 пациентов. Всего было проведено 158 527 тестов.

Выявлено 239 новых случаев заражения, 692 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 719 летальных исходов (увеличились на 8).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 63, 85, 64, 74, 62, 89 лет и женщины 89, 54 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 223.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян