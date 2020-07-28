Ведутся работы по капитальному ремонту на 12.5 км дороги Татев-Агван

На средства из госбюджета ведется капитальный ремонт участка дороги Г-46, М2-Татев-Агван-М2. Компания-подрядчик, ООО “Ваагн и Самвел”, осуществит земляные работы, очистку и восстановление дренажных систем, установку и обозначение знаков безопасности, двухслойного асфальтобетонного покрытия. На ремонт 12,5 км дороги выделено около 1 млрд 170 млн драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

“Отметим, что в 2019 г. капитально был отремонтирован участок дороги от Чертого моста до Татева, длиною в 6 км. На 2021 г. запланирован капитальный ремонт продолжения дороги Татев-Агван, длиною в 17.5 км, на 2022 год - 17.5 км дороги Татев-Агван. Будут отремонтированы еще 10 км дороги, ведущей в Капан. Таким образом, дороге Горис-Капан появится альтернативная дорога длиною в 40 км – благоустроенная и асфальтированная.

Эта дорога имеет стратегическое значение. Капитальный ремонт дороги будет способствовать развитию туризма и экономического потенциала области”, - говорится в сообщении министерства.