При содействии омбудсмена Арцаха бездомный бывший осужденный поселился в доме- интернате

К омбудсмену Республики Арцах обратился бывший осужденный, сообщив, что после освобождения из уголовно-исполнительного учреждения он остался без дома, и просит содействия омбудсмена в вопросе решения этой проблемы. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Защитника прав человека Арцаха.

В результате эффективного сотрудничества между аппаратом Защитника прав человека и Министерством труда, социальных вопросов и жилищных вопросов быстро были подготовлены соответствующие документы гражданина, и он поселился в Степанакертском доме-интернате.

При содействии омбудсмена была восстановлена и выплата пенсий данного лица, которая была приостановлена на несколько месяцев из-за процедурных проблем.