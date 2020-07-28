Временные власти Боливии объявили режим национального бедствия из-за коронавируса

Временное правительство Боливии объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на сайте официальной газеты боливийского правительства.

В нем отмечается, что министерство экономики "обратится в Центробанк Боливии для получения кредита в пользу государственной казны с целью внедрения экономических мер, направленных на борьбу с последствиями" пандемии. Размер кредита в указе не уточняется,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее депутатская комиссия нижней палаты парламента Боливии, большинство в котором принадлежит сторонникам экс-президента Эво Моралеса, отклонила направленный правительством законопроект о принятии страной кредита на $327 млн, который Международный валютный фонд (МВФ) одобрил для помощи республике в борьбе с пандемией и ее последствиями. По мнению парламентариев, получение кредита приведет к урезанию бюджетных расходов.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 71 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. В середине марта временные власти объявили в стране чрезвычайное положение.