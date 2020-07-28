28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

28 июля - день рождения Баруха Бламберга, лауреата Нобелевской премии, автора открытия вируса гепатита (1965 г.).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, ежегодно этот день отмечается как Всемирный день борьбы с гепатитом, целью которого является повышение информированности населения о вирусных гепатитах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девиз Всемирного дня борьбы с гепатитом 2020 года - “Будущее без гепатита”. ВОЗ призывает мир еще раз подумать о болезни и иметь максимальную информацию о переносе вируса и его угрозах.

По данным ВОЗ, 325 миллионов человек по всему миру живут с хроническими гепатитами В и С. В Европейском регионе с гепатитами В и С, являющимся главной причиной цирроза печени и рака, есть 15 и 14 миллионов человек. Смерть можно предотвратить при своевременном тестировании и лечении, а при гепатите В и при помощи вакцинации.

В Армении профилактические прививки против гепатита В были введены в 1999 году, после чего стало наблюдаться резкое снижение заболеваемости вирусным гепатитом В. Если до проведения вакцинации против гепатита В и у взрослых, и у детей до 14 лет наблюдалось пропорциональное снижение заболеваемости, то после введения вакцинации, особенно среди детей было зафиксировано резкое снижение заболеваемости - в 140 раз. В 2019 году среди детей в возрасте от 0 до 14 лет случаев гепатита В не было. Это доказательство необходимости вакцинации, важности и эффективности в профилактике вирусного гепатита В.

С целью повышения эффективности и координации борьбы с вирусными гепатитами Минздрав внедрил “Программу профилактики и контроля за вирусными гепатитами на 2019 - 2023 годы”, в рамках которой в медицинских организациях осуществляется процесс раннего выявления больных в группах риска, осуществляются работы по эпидемиологическому мониторингу вирусных гепатитов, лабораторному усовершенствованию, а также продолжительному совершенствованию знаний медработников. Лица с хроническими гепатитами В и С, а также с антителами к вирусу гепатита В и антителами к вирусу гепатита С с 2016 года были включены в официальные статистические форматы. В результате мероприятий, осуществленных в рамках указанных программ, за последние пять лет в Республике Армения показатель заболеваемости острым гепатитом В снизился в 2,8 раза, а с острым С - в 2,1 раза.

Тем не менее, вирусы своими осложнениями представляют опасность, особенно в случае неосведомленности и не выявления. Следует отметить, что вирусные гепатиты #сегодня считаются предотвратимыми, а также управляемыми и излечимыми.

Министерство здравоохранения, Национальный институт здравоохранения им. академика С. Авдалбекяна в сотрудничестве с мэрией Еревана инициировали бесплатное тестирование на гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис в организациях первичной охраны здоровья. Тестирование будет проводиться анонимно, бесплатно, доступно и быстро.

В условиях COVID-19 более 300 медработников в области первичной охраны здоровья (семейные врачи, инфекционисты, терапевты, лабораторные специалисты) прошли курсы переподготовки (они доступны на площадке НИЗ: http://online-edu.am).

Сегодня, во Всемирный день борьбы с гепатитом стартует кампания “Не гадай, обследуйся!”.

Тестирование можно пройти в следующих поликлиниках:

Поликлиника № 22

Поликлиника № 12

Поликлиника № 19

Поликлиника № 13

Нор Арешская поликлиника

Поликлиника № 4

Поликлиника № 5

Поликлиника № 8

Поликлиника Кармир Блура

Поликлиника № 15

Поликлиника № 17

Поликлиника Григора Нарекаци

Поликлиника Нор Арабкира

Поликлиника Аршакуняц

Поликлиника Сари Таха

Программа будет носить продолжительный характер, формируя системные подходы. Она была запущена в рамках Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, осуществляемой при поддержке правительства Российской Федерации.