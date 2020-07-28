Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 27 июля поступило 21 сообщение о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Нор Норк - 200 кв/м, в административном районе Арабкир - 200 кв/м, в административном районе Ачапняк - 500 кв/м, в Канакер-Зейтун - 1 500 кв/м, в административном районе Эребуни - 200 кв/м, в Шенгавите - 5 000 кв/м;

В городе Масис Араратской области - 6 га, 5 000 кв/м, 2 000 кв/м, 1 га, на участке вдоль автодороги Арарат-Веди - 2 000 кв/м;

В городе Армавир Армавирской области - 1 000 кв/м, в селе Воскеат - 1 000 кв/м, в селе Лернагог -3 га;

В городе Абовян Котайкской области - 200 кв/м, в городе Егвард - 1,7 га, 5 га, 5 га, в селе Капутан -700 кв/м;

В городе Сисиан Сюникской области - 1 000 кв/м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.