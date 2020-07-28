Дороги на территории Армении проходимы
10:06, 28 Июль, 2020
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, все автодороги на территории республики проходимы.
О Ларсе
В управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении «Арменпресс» сообщили, что согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.
МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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