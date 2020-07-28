На армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие

На армяно-азербайджанской границе в ночь с 27 на 28 июля и утром 28 июля сохранялось относительное спокойствие. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян.

“Азербайджанская сторона из стрелкового оружия 17 раз нарушила режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций около 220 выстрелов. В направлении некоторых участков боевых позиций, расположенных в направлении Чинара - дважды, некоторых участков боевых позиций, расположенных в направлении Цгуна - дважды, в направлении - Зангакатуна - дважды и 13 раз в направлении некоторых участков боевых позиций, расположенных в направлениях Чива”, - написала Степанян.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.