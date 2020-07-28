Европейские индексы - 27-07-20
МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12838.66 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.34% и составил 4939.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 6104.88 пункта, а российский RTSI вырос на 0.81% и составил 1266.16 пункта.
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