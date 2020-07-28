Цены на цветные металлы - 27-07-20

ЛОНДОН, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1692.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6389.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1826.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13465.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17624.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2202.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.42% и составила 15719.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.