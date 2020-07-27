МИД Украины опровергает слухи о вербовке украинцев для участия в нагорно- карабахском конфликте

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Украине Тигран Сейранян 27 июля встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василем Боднаром. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальную страницу посольства Армении в Украине в Facebook, Боднар официально опроверг распространенную в последние дни различными СМИ информацию о том, что в Украине вербуются граждане Украины для участия в нагорно-карабахском конфликте.

«Посол Армении вновь представил собеседнику сводную информацию об эскалации ситуации с 12-го июля на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы в результате действий Азербайджана и отметил важность сбалансированного подхода международного сообщества.

Высокопоставленный украинский дипломат поблагодарил посла Сейраняна за поблагодарил посла Армении за обращение к армянской общине Украины, содержащее призыв проявить сдержанность и не поддаваться на провокации. Он добавил, что представители разных национальностей мирно проживают в Украине и «сегодня крайне необходимо обеспечить сохранение межнационального мира, не допустить противостояния между армянской и азербайджанской общинами».

Посол сообщил собеседнику, что с самого начала напряженности армянская община Украины проявляла сдержанность, председатель Союза армян Украины и предводитель епархии ААЦ в Украине обратились к соотечественникам с соответствующими посланиями.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также договорились приложить усилия в направлении подготовки совместного заседания армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

В ходе беседы заместитель министра Василь Боднар официально опроверг распространенную в последние дни различными СМИ информацию о том, о том, что в Украине вербуются граждане Украины для участия в нагорно-карабахском конфликте», - говорится в сообщении посольства.