Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул важность недопущения способствующих эскалации действий

Президент России Владимира Путина провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого было обсуждено положение дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Проведён обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости.

С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе.

Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении Кремля.