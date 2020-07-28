Газета “Айастани Анрапетутюн”: Франция хочет наказать Турцию

“Я полностью поддерживаю Кипр и Грецию, которые столкнулись с попытками Турции нарушить их самостоятельность. Недопустимо, чтобы морские территории стран-членов ЕС нарушались или подвергались угрозам. Те, кто это делает, должны быть наказаны”, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон, приняв в Елисейском дворце своего кипрского коллегу Никоса Анастасиадиса.

По словам Макрона, для ЕС было бы “серьезной ошибкой не реагировать на провокации в Восточном Средиземноморье”. И он добавил, что “добьется введения дополнительных санкций против тех, кто нарушит морские границы Греции и Кипра”.

Президент Франции выступил с таким резким заявлением после того, как 21 июля ВМС Турции сообщили о проведении сейсмических исследований и подготовке к буровым работам на морской территории между Кипром и Критом. На эту средиземноморскую территорию распространяется соглашение, которое Турция заключила с правительством Национального согласия Ливии. С турецкой военно-морской базы “Аксаз” в этом направлении вышли 15 кораблей. В Афинах это расценили, как попытку Анкары вторгнуться на континентальную территорию Греции. В результате вооруженные силы страны приведены в высшую степень готовности”.

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