Газета “Айастани Анрапетутюн”: Резервисты также повысят свои навыки

За последние годы Вооруженные силы Республики Армения укомплектовались новыми видами вооружения. Нет альтернативы таким шагам, направленным на поддержание и укрепление боеспособности нашей армии. Для поддержания боеспособности Вооруженных сил на высоком уровне необходимо также и постоянное повышение качества профессиональной подготовки резервистов, их обучение использованию этих видов вооружения. С этой целью ВС Армении периодически проводят учебные сборы. Ускоренные темпы обновления вооружения повышают значение подобных сборов, и возникает необходимость организовывать их чаще, обеспечивая наличие в резерве воинов, владеющих высокими профессиональными навыками”.

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