Газета “Айастани Анрапетутюн”: В переговорном процессе наши позиции более чем прочны

“ “С точки зрения обороны координационные работы между Арменией и Арцахом, в целом, осуществляются достаточно эффективно. За последние годы в этом направлении проделана довольно серьезная работа, особенно после апрельских событий”, - сказал в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” эксперт Аналитического центра “Орбели” Карен Веранян, коснувшись 7 пунктов, озвученных на днях премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где обобщены основные акценты нашей позиции после июльских победных боев. Последние военные действия показали, что те упущения, которые были ранее, мы полностью устранили, в частности, улучшено военно-техническое оснащение позиций, повышены возможности и обороноспособность мобилизации тыла, работа системы ПВО стала эффективнее и т.д.

Говоря о компромиссах и максималистском подходе Азербайджана, К. Веранян отметил: что после азербайджанской агрессии идти на переговоры - это для нас уже серьезный шаг уступки, исходя из нашей блестящей победы и прочных позиций в результате этой победы.

С 90-х годов Турция блокировала Армению и объявила нам гибридную войну. Прямое военное вмешательство при этом не обязательно. Изменения методов дают возможность вести войну в разных сферах. Это важно сознавать, чтобы попытаться на разных фронтах, в многосторонних форматах сдерживать амбиции Турции” ”, - заключил он”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.