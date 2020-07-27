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Посол Армении передал председателю парламента Ливана письмо спикера НС Армении

Посол Армении передал председателю парламента Ливана письмо спикера НС Армении

Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян 27 июля встретился со спикером парламента Ливана Набихом Берри, чтобы передать письмо спикера Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Армении в Ливане в Facebook.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего и многостороннего парламентского сотрудничества в сложившейся ситуации, а также ряд вопросов, связанных с текущей региональной повесткой дня», - говорится в заявлении.


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