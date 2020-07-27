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Погибший в результате выстрела противника Артур Мурадян награжден медалью «За боевые заслуги»

Погибший в результате выстрела противника Артур Мурадян награжден медалью «За боевые заслуги»

Принимая во внимание предложение премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении погибшего в результате выстрела противника военнослужащего Артура Мурадяна медалью «За боевые заслуги». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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