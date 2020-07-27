Армен Едигарян назначен послом Армении в Болгарии

Принимая во внимание предложение премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Едигаряна послом Армении в Болгарии. Об этом сообщили

Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.