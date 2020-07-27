Азербайджан должен предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня: МИД Армении

Пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в комментарии говорится:

«В результате умышленного нарушения Азербайджаном режима прекращения огня 27 июля от выстрела снайпера смертельное ранение получил военнослужащий Микаелян Ашот Георгиевич. Выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку членам семьи и родным погибшего военнослужащего.

Примечательно, что Азербайджан прибегает к подобной провокации через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором сопредседатели особо подчеркнули необходимость строжайшего соблюдения режима прекращения огня и воздержания от провокационных действий в сложившейся ситуации.

В то же время Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разряжению ситуации и возобновлению мирного процесса и тем самым принимает на себя ответственность за последствия дальнейшей дестабилизации.

Позиция Республики Армения в сложившейся ситуации была четко изложена премьер-министром Армении на заседании правительства 23 июля. Азербайджан должен публично отказаться от применения силы, отступиться от своих максималистских подходов и предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня, что создаст возможность для возобновления и продвижения мирного процесса».