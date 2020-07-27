Акция протеста представителей армянской общины в Нью-Йорке прошла мирно. Как передает Арменпресс», об этом сообщил «Голос Америки». Представители армянской общины провели акцию протеста возле представительства Азербайджана при ООН. Девиз собравшихся был: «Мы хотим мира».

Участники акции отметили, что армяне не хотят войны, главное требование - справедливость и мир. Они посчитали недопустимым приравнивание двух стран.