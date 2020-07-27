Одновременная демонстрация армян и азербайджанцев в Праге прошла без инцидентов 

Армянский молодежный союз Чешской Республики провел 24 июля мирный митинг перед посольством Азербайджана в Праге в связи с азербайджанской агрессией. В то же время в том же месте проходил митинг азербайджанской общины, участники которого стояли прямо перед зданием посольства. Между двумя сторонами находилась контролируемая полицией буферная зона.

Как сообщает Арменпресс, хотя участников азербайджанской демонстрации было намного больше, чем участников армянской демонстрации и было ясно, что последние собрались по указанию посольства, тем не менее, даже небольшое количество молодых армян смогли привлечь внимание призывами к миру и национально-патриотическими песнями и танцами, в том числе кочари.

Участники азербайджанской демонстрации также размахивали турецким флагом и регулярно кричали «Turkiye». Посол Турции в Чехии также принял участие в азербайджанском митинге. Демонстрации прошли без инцидентов.