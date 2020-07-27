Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Валери Буайе воздала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих

Валери Буайе воздала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих

Французский депутат Валери Буайе коснулась недавней напряженности на армяно-азербайджанской границе, отметив, что она хотела воздать дань уважения памяти армянских военнослужащих, погибших в столкновениях.

«Я хотела воздать дань уважения памяти армянских солдат, павших во время агрессивных военных операций Азербайджана против Армении», - как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook написала депутат Буайе, добавив, что в церкви Святых Переводчиков в Марселе было организовано памятное мероприятие.

«Франция должна оставаться союзником и сестрой для Армении», - отметила французский депутат.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации