Валери Буайе воздала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих

Французский депутат Валери Буайе коснулась недавней напряженности на армяно-азербайджанской границе, отметив, что она хотела воздать дань уважения памяти армянских военнослужащих, погибших в столкновениях.

«Я хотела воздать дань уважения памяти армянских солдат, павших во время агрессивных военных операций Азербайджана против Армении», - как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook написала депутат Буайе, добавив, что в церкви Святых Переводчиков в Марселе было организовано памятное мероприятие.

«Франция должна оставаться союзником и сестрой для Армении», - отметила французский депутат.