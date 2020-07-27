Премьер-министру представлен отчет о реализованных в 2019 году мероприятиях в сфере здравоохранения

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого был обсужден отчет о деятельности министерства здравоохранения в 2019 году, запланированной в рамках Программы мероприятий деятельности правительства Республики Армения на 2019-2023 гг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр здравоохранения Арсен Торосян доложил об исполнении всех 14 принятых мероприятий, запланированных на 2019 год. В частности, был представлен отчет о проделанной работе по здоровому образу жизни, борьбе с наиболее распространенными заболеваниями, улучшению качества предоставляемых населению медицинской помощи и услуг, обусловленной здравоохранительным фактором рождаемости, улучшению доступа к детской реабилитационной медицинской помощи, обеспечению качественной медицинской помощи в областях и развитию системы электронного здравоохранения.

Арсен Торосян также представил подробную информацию о текущих работах, которые касаются комплексного медицинского страхования, разработки созданного в конце 2019 года проекта национальной программы управления туберкулезом на 2021-2025 гг., пересмотра требований правовых актов по питьевой воде в Республике Армения. Министр здравоохранения отметил, что в стадии разработки находится проект решения правительства “Национальная программа иммунизации на 2021-2023 годы. Об утверждении перечня приоритетных мер Национальной программы иммунизации”.

Министр сообщил, что с января 2019 года по решению правительства Республики Армения N 318-N от 4 марта 2004 года около 400 тыс граждан, включенных в список социально необеспеченных и отдельных (специальных) групп, стали пользоваться улучшенным пакетом больничной медицинской помощи, в том числе 18 видами новейших дорогостоящих услуг.

С января 2020 года финансирование медицинских организаций в рамках программ “Медицинская помощь военнослужащим, а также спасателям и членам их семей”, “Акушерская медицинская помощь” и “Неотложные операции на сердце” осуществляется на неограниченной бюджетной основе за их фактическую работу. Договоры публичной оферты были заключены в установленном порядке. С января 2019 года хирургическое лечение больных злокачественными новообразованиями проводится полностью в рамках государственного заказа, в результате чего обращаемость увеличилась в 3,4 раза.

С июля 2019 года радиотерапия медицинским линейным лучевым ускорителем мощностью 15 МэВ проводится полностью в рамках государственного заказа. В прошлом это осуществлялось по принципу сооплаты. С начала программы было проведено 1024 сеанса.

С апреля 2020 года снижен порог уровня социального обеспечения для получения прав на медицинскую помощь и услуги в рамках государственного заказа с 30.01 единиц на 28.01.

Объем операций в рамках государственного заказа увеличился на 22% в результате предоставления бесплатных неотложных операций на сердце.

С марта 2020 года улучшился контроль во время беременности, расширились рамки обследований беременных с высоким риском, в результате чего будут снижены репродуктивные потери, в том числе случаи выкидышей, внутриутробных смертей, мертворождений, материнской и перинатальной смертности, врожденных пороков развития плода и будет обеспечен рост благоприятного исхода беременности с рождением ребенка.

В 2020 году подписан контракт с ведущим мировым производителем инсулиновых препаратов, датской фармацевтической компанией “Ново Нордиск А/С”, благодаря чему в течение 2020-2022 годов инсулиновые препараты будут предоставлены примерно 20 560 инсулинозависимым пациентам, зарегистрированным в Армении и Республике Арцах.

Для лечения детей и подростков, страдающих детскими онкогематологическими заболеваниями, с февраля 2020 года вместо прежних 14 наименований лекарств государство приобретает 25 наименований. Уже закуплены 12 наименований онкологических препаратов, которые бесплатно предоставляются соответствующим пациентам.

Министр здравоохранения Арсен Торосян также коснулся пятилетней стратегии развития системы здравоохранения Армении, отметив, что она находится на стадии разработки и в ближайшее время будет представлена в аппарат премьер-министра.

Премьер-министр Пашинян выразил в целом удовлетворение результатами деятельности министерства здравоохранения, отметив, что существующие в этой сфере проблемы носят стратегический характер, их решение должно быть дано путем принятия вышеуказанной стратегии и реализации предусмотренных ею мер. Премьер-министр подчеркнул важность проведения последовательных работ по повышению эффективности первичного звена системы здравоохранения, обеспечению доступности медицинских услуг и полного внедрения электронной системы в системе здравоохранения.

В ходе встречи была также затронута текущая ситуация с коронавирусом и организация дальнейшей работы в этом направлении.