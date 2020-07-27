Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания «Moderna Therapeutics», основателем и председателем которой является Нубар Афеян, 27 июля заявила, что перешла на следующий этап испытания вакцины против коронавируса нового типа, в котором вовлечено около 30 тыс взрослых людей, не болевших COVID-19.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки», в преддверии открытия торгов акции базирующейся в Массачусетсе компании выросли на 11 процентов до 81,31 доллара.

Это первые испытания, которые проводятся в рамках правительственной программы «Операция сверхсветовая скорость», нацеленной на ускорение разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19.

Правительство США выделило на проект Moderna около миллиарда долларов и выбрало разработанную компанией вакцину для проведения масштабных испытаний на людях.

Как сообщают в компании, главная цель исследования – предотвращение симптоматического проявления заболевания.