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Суперкубок Армении имени Акопа Тонояна пройдет 9 августа

Суперкубок Армении имени Акопа Тонояна пройдет 9 августа

В этом году за Суперкубок Армении имени Акопа Тонояна будут бороться чемпион страны «Арарат-Армения» и обладатель Кубка «Ноа». По итогам жеребьевки «Ноа» будет хозяином поля. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матч Суперкубка Армении имени Акопа Тонояна состоится 9 августа в 19:00 в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Встреча пройдет без зрителей.


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