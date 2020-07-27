Суперкубок Армении имени Акопа Тонояна пройдет 9 августа

В этом году за Суперкубок Армении имени Акопа Тонояна будут бороться чемпион страны «Арарат-Армения» и обладатель Кубка «Ноа». По итогам жеребьевки «Ноа» будет хозяином поля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матч Суперкубка Армении имени Акопа Тонояна состоится 9 августа в 19:00 в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Встреча пройдет без зрителей.