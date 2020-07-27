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Азиатские индексы снизились - 27-07-20

Азиатские индексы снизились - 27-07-20

ТОКИО, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 22715.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.24% и составил 1576.69 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3205.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.41% и составил 24603.26 пункта.


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