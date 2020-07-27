COVID-19. В США число инфицированных превысило 4 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 16 млн 450 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 652 тыс. Излечились 10 млн 072 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 4 млн 371 тыс 992 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 149 тыс 852. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 419 тыс 901. Число смертей составляет 87 тыс 052. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 440 тыс 371. Скончались 32 тыс 866 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 818 тыс 120. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 635 новых случаев. Число летальных исходов – 13 тыс 354.

Далее следует ЮАР, где 445 тыс 433 подтвержденный случай и 6 тыс 769 случаев смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 390 тыс 516 смертей - 43 тыс 680. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 384 тыс 797, смертей – 18 тыс 229.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 345 тыс 790 случаев, смертей - 9 тыс 112. В Испании число подтвержденных случаев – 319 тыс 501. Число смертности в Испании составило 28 тыс 432. В Великобритании число инфицированных достигло 299 тыс 426, умерших – 45 тыс 752.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 26-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 61, достигнув 83 тыс 891, вылечились 78 тыс 918 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1137, с начала заражения здесь скончались 16 человек. В Иране 293 тыс 606 подтвержденный случая и 15 тыс 912 случая смерти. В Турции 226 тыс 100 случаев заболевания, 5 тыс 613 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 268 тыс 934 подтвержденных случаев. В Катаре 109 тыс 597 подтвержденных случаев, смертность - 165. Число заразившихся в Египте достигло 92 тыс 062, здесь зарегистрировано 4 606 случаев смерти. В ОАЭ - 58 тыс 913 случаев, здесь скончались 344 человек.

В Ливане зарегистрировано 3 750 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 51. Число заразившихся в Сирии достигло 650. Скончались 38 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.