В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020

Международные учения Sea Breeze-2020 завершились в Черном море, все задачи маневров выполнены в полном объеме, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

Командующий военно-морских сил вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа 20 июля сообщил, что в Черном море начались международные учения Sea Breeze-2020,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Черном море завершились юбилейные двадцатые международные учения Sea Breeze… Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач. По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной, США, региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в учениях приняли участие около 2 тысяч человек из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное.

За практическими действиями в море корабельно-катерных групп учений пристально следили корабли Черноморского флота РФ, добавили в минобороны.