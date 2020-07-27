Пожар в селе Востан: есть погибший

В Национальный центр управления кризисами 27 июля в 15:08 поступил сигнал, что возле одного из домов на улице Ерчаняна в селе Востан горит территория, покрытая травой. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда Араратского областного спасательного управления СС МЧС.

Пожар был локализован в 15:37, потушен - в 15:44. В очаге огня пожарные-спасатели обнаружили труп Мартина П. (1954 г.р.).