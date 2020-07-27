В Российско-армянском центре гуманитарного реагирования открылась учебная территория

Погодные условия уже не помешают практическим занятиям спасателей. Руководство Российско - армянского центра гуманитарного реагирования реконструировало стоянку техники и обустроило учебную территорию. Как передает Арменпресс, об этом сообщило управление по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“Его открыл заместитель министра по ЧС, сопредседатель Российско-армянского центра гуманитарного реагирования Аркадий Балян.

В российско-армянском центре гуманитарного реагирования организуются и проводятся курсы переподготовки представителей СС МЧС Армении как в высших учебных заведениях МЧС РФ, так и на базе Российско-армянского центра гуманитарного реагирования со стороны местных и приглашенных из России специалистов. Руководство центра при содействии правительства Армении планирует построить обширную тренировочную площадку для спасательных учений.

Российская сторона готова предоставить все необходимые инструменты и оборудование для подготовки спасателей. Основной целью создания Российско-армянского центра гуманитарного реагирования является развитие и усиление возможностей, механизмов по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий’, - говорится в сообщении МЧС.