ИОГТПБ РА провел повторный мониторинг — нарушений нет

С целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса и соблюдения правил безопасности в общественном транспорте, 25 июля Инспекционный орган по градостроительной, технической и пожарной безопасности Республики Армения совместно с региональной дорожной полицией провел повторный контроль в Тавушской области РА.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило правительство РА. «Сегодня не было зарегистрировано никаких нарушений со стороны специалистов ИОГТПБ РА во время усиленных контрольных работ, проводимых в городах Иджеван и Дилижан. В случае обнаружения каких-либо дефектов, на месте были даны немедленные корректирующие инструкции.

Специалисты инспекционного органа провели активную информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности в общественном транспорте.

Специалисты по транспортной безопасности инспекционного органа продолжают ежедневно выполнять масштабные функции контроля на всей территории Республики Армения», - говорится в сообщении.