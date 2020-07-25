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ИОГТПБ РА провел повторный мониторинг — нарушений нет

ИОГТПБ РА провел повторный мониторинг — нарушений нет

С целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса и соблюдения правил  безопасности в общественном транспорте, 25 июля Инспекционный орган по градостроительной, технической и пожарной безопасности Республики Армения  совместно с региональной дорожной полицией провел повторный  контроль в Тавушской области РА.

Как  передает Арменпресс,  сообщение об этом распространило правительство РА. «Сегодня не было зарегистрировано никаких нарушений со стороны специалистов  ИОГТПБ РА  во время усиленных контрольных работ, проводимых в городах Иджеван и Дилижан. В случае обнаружения каких-либо дефектов, на месте были даны немедленные корректирующие инструкции.

Специалисты инспекционного органа провели активную информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности в общественном транспорте.

Специалисты по транспортной безопасности инспекционного органа  продолжают ежедневно выполнять масштабные функции контроля на всей территории Республики Армения», - говорится в сообщении.

 

 


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