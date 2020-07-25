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Парламентская фракция ППА проведет рабочее совещание

Парламентская фракция ППА проведет рабочее совещание

Парламентская фракция  «Процветающая Армения» намерена 35 июля  провести рабочее совещание.

Об этом в  беседе с Арменпресс сообщила  депутат от фракции  «Процветающая Армения» Иветта Тоноян.

«Будут обсуждены вопросы  общей  повестки», - сказала она.

 

 

 

 

 


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