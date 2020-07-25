Парламентская фракция ППА проведет рабочее совещание
Парламентская фракция «Процветающая Армения» намерена 35 июля провести рабочее совещание.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила депутат от фракции «Процветающая Армения» Иветта Тоноян.
«Будут обсуждены вопросы общей повестки», - сказала она.
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