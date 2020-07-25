Парламентская фракция ППА проведет рабочее совещание

Парламентская фракция «Процветающая Армения» намерена 35 июля провести рабочее совещание.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила депутат от фракции «Процветающая Армения» Иветта Тоноян.

«Будут обсуждены вопросы общей повестки», - сказала она.