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Бывшая жена Элтона Джона требует у него 3 миллиона фунтов

Бывшая жена Элтона Джона требует у него 3 миллиона фунтов

Экс-супруга музыканта сэра Элтона Джона предъявляет ему иск на 3 миллиона фунтов стерлингов, утверждая, что он нарушил их бракоразводное соглашение, включив ее в свои мемуары и биографический фильм "Рокетмен".

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, экс-супруга Элтона Джона Рената Блауэл подала в суд на 73-летнего музыканта за "неоднократные и вопиющие" нарушения соглашения, которое пара подписала в 1988 году после четырехлетнего брака. Документ включал пункт, запрещающий кому-либо из них обсуждать свой брак или причины развода.

В документах юридическая команда Блауэл утверждает, что она пыталась после развода скрыть свою жизнь от общественности, включая изменение имени и внешности, однако подробности ее жизни и развода с певцом были раскрыты в фильме и мемуарах.

Блауэл требует судебный запрет, чтобы предотвратить раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба, который, как утверждается, составляет около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Сторона певца отрицает нарушение соглашения, утверждая, что подробности в книге, фильме и одной публикации в Instagram являются общедоступными и что договор "распространяется только на личные и конфиденциальные темы".

 

 

Подготовила Лилит Демурян


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