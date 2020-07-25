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Греция будет требовать от прилетающих из Румынии и Болгарии тест на COVID

Греция будет требовать от прилетающих из Румынии и Болгарии тест на COVID

Наличие отрицательного теста на коронавирус будет обязательным с 28 июля для авиапассажиров, прибывающих в Грецию из Болгарии и Румынии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости ом этом сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию. Такое требование будет действовать до 4 августа, говорится в сообщении.

Исключение составляют только граждане Греции, владельцы вида на жительство и те, кто путешествует по важным причинам.

В Греции после открытия границы с 1 июля выросло количество заболеваний COVID-19, хотя обстановка в стране является благополучной по сравнению с аналогичными европейскими странами.

 


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