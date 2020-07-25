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В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19

Более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране четвертый день подряд превышает одну тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости по данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 73 715 случаев заражения, умерли 1130 человек.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 112 651 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 145 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.

 

 


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