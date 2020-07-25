Безопасность Арцаха является одним из ключевых интересов Армении — секретарь Совбеза РА

В Стратегию национальной безопасности Республики Армения заложены основные интересы страны: суверенитет, территориальная целостность и безопасность Арцаха.

Как передает Арменпресс, секретарь Совета безопасности Армен Григорян сказал об этом в ходе общественного обсуждения, посвященного стратегии национальной безопасности.

«Стратегия имеет логику, и здесь мы постарались вложить основные интересы Республики Армения, которые были разделены на 3 пункта: суверенитет, территориальная целостность и безопасность Арцаха. Таким образом, мы передали Арцаху высший уровень интересов Армении», - сказал Григорян, добавив, что наряду с территориальной целостностью и суверенитетом Армении безопасность Арцаха считается одним из важнейших интересов Армении.

По словам секретаря Совета безопасности, подходы, сформулированные в Стратегии национальной безопасности, в полной мере отражают реальность.

«Возможные военные действия Азербайджана там указаны в качестве основной угрозы. Турция - это угроза в том смысле, что она поддерживает Азербайджан. Во внешней политике существует принцип панармянства, который в целом четко показал проблемы, создаваемые для бизнесов в России, повестку панармянства, а также объединение армян в разных частях света», - подчеркнул Армен Григорян.

Лилит Демурян