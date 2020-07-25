Сасун Габриелян назначен заместителем генпрокурора Арцаха
15:15, 25 Июль, 2020
25 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении государственного советника юстиции третьего класса Сергея Юрьевича Степаняна от должности заместителя генерального прокурора республики в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом президента, советник юстиции первого класса Сасун Габриелян назначен заместителем генерального прокурора Республики Арцах.
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