Сасун Габриелян назначен заместителем генпрокурора Арцаха

25 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении государственного советника юстиции третьего класса Сергея Юрьевича Степаняна от должности заместителя генерального прокурора республики в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом президента, советник юстиции первого класса Сасун Габриелян назначен заместителем генерального прокурора Республики Арцах.