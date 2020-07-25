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Минздрав РА представил расходы в рамках борьбы с COVID-19

Минздрав РА представил расходы в рамках борьбы с COVID-19

Опубликована информация о фактических расходах, проведенных Министерством здравоохранения Армении в рамках мер для профилактики, контроля, лечения и других комплексных мер коронавируса (COVID-19) в Республике Армения за период с марта  по 1 июля 2020 года.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства здравоохранения РА, в таблицу включены расходы, произведенные исключительно Министерством здравоохранения, поскольку  расходы проводил и ряд  многих других ведомств.

Благодаря системе, расходы носят постоянный  характер, так  что  информация о них будет регулярно обновляться.

Расходы на содержание перепрофилированных медицинских центров

1,443,504,690

Премирование  в рамках Covid-19

651,968,363

Затраты на содержание временных изоляторов

389,675,775

Обеспечение защитным снаряжением

669,323,500

  Насыщенность медикаментами 

828,074,847

Обеспечение  медицинским оборудованием

1,066,518,894

Ремонт медицинских центров

618,851,437

Закупки для нужд других государственных органов

140,610,307

Итого

5,808,527,812

 

 

 

 


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