Минздрав РА представил расходы в рамках борьбы с COVID-19
Опубликована информация о фактических расходах, проведенных Министерством здравоохранения Армении в рамках мер для профилактики, контроля, лечения и других комплексных мер коронавируса (COVID-19) в Республике Армения за период с марта по 1 июля 2020 года.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения РА, в таблицу включены расходы, произведенные исключительно Министерством здравоохранения, поскольку расходы проводил и ряд многих других ведомств.
Благодаря системе, расходы носят постоянный характер, так что информация о них будет регулярно обновляться.
|
Расходы на содержание перепрофилированных медицинских центров
|
1,443,504,690
|
Премирование в рамках Covid-19
|
651,968,363
|
Затраты на содержание временных изоляторов
|
389,675,775
|
Обеспечение защитным снаряжением
|
669,323,500
|
Насыщенность медикаментами
|
828,074,847
|
Обеспечение медицинским оборудованием
|
1,066,518,894
|
Ремонт медицинских центров
|
618,851,437
|
Закупки для нужд других государственных органов
|
140,610,307
|
Итого
|
5,808,527,812
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен