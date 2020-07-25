Минздрав РА представил расходы в рамках борьбы с COVID-19

Опубликована информация о фактических расходах, проведенных Министерством здравоохранения Армении в рамках мер для профилактики, контроля, лечения и других комплексных мер коронавируса (COVID-19) в Республике Армения за период с марта по 1 июля 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения РА, в таблицу включены расходы, произведенные исключительно Министерством здравоохранения, поскольку расходы проводил и ряд многих других ведомств.

Благодаря системе, расходы носят постоянный характер, так что информация о них будет регулярно обновляться.