Июльские события показали, что мы правильно оценили международное положение — Рубен Рубинян

По словам председателя Постоянной комиссии НС РА по международным отношениям Рубена Рубиняна, сражения в июле 2020 года показали, что заявленные РА ценности прошли испытание.

Как передает Арменпресс, Рубинян сказал об этом в ходе общественного обсуждения, посвященного стратегии национальной безопасности.

«Эта стратегия содержит позиции и ценности, которые мы выражали, по крайней мере, за последние 2 года. В стратегии есть ссылка на деструктивную роль Турции и что это угроза для Армении от этой страны, а также определение Азербайджана как угрозы номер один. «Существует также ссылка на наши ценностные компоненты, то есть суверенитет, панарменизм», - сказал Рубинян.

По его словам, все эти опасности, интересы и контексты проявились во время сражений в июле 2020 года.

«Победоносные июльские сражения показали, что провозглашенные нами ценности и приоритеты прошли это испытание. Оказалось, что на практике это правильный путь». Эти июльские события показали, что можно строить демократию, укреплять армию, одновременно реализовать свой суверенитет. Последние мы можем инвестировать в защиту наших интересов», - сказал Рубен Рубинян.

Председатель постоянной комиссии НС по международным отношениям отметил, что события, произошедшие на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области, показали, что Армения правильно оценила международную ситуацию.

По его мнению, у Армении есть шанс подняться на новый уровень региональной политики, и по словам Рубиняна, в последние дни ее предпосылки были более чем очевидны.

Лилит Демурян