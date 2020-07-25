В Иране более 250 тысяч человек выздоровели от COVID-19

Более 250 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели в Иране с начала пандемии, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости в эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2316 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 195 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19, достигло 288 839, жертв – 15 484. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 251 319.