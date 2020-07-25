Армянская литература средних и Золотого веков войдет в учебную программу

Рабочая группа, разрабатывающая общеобразовательный учебный план по армянскому языку и литературе, сообщает, что литература средних и Золотого веков будет включена в учебный план.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, начиная с пятого класса, будут изучаться произведения историков Мовсеса Хоренаци, Агатангегоса (Агафангела), Павстоса Бузанда, Егише, Газара Парпеци, а также баснописцев. В программе присутствуют также произведения средневековых авторов Григора Нарекаци, Нерсеса Шнорали, Нахапета Кучака, Саят-Нова.

Группа продолжает работу над и пересмотром программы и обсуждением всех замечаний общественности. Полный список литературы будет представлен в результате публичных обсуждений после доработок.

Ранее Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения представило на общественное обсуждение проект типовых программ государственных предметных стандартов общего образования, который был опубликован на официальном сайте министерства: www.escs.am.

Эксперты и общественность выразили различные взгляды на стандарты по предмету «Литература», в результате чего министерство пересмотрело некоторые стандарты.