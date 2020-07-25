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Армения не должна подчиняться правилам игры Турции

Армения не должна подчиняться правилам игры Турции

Агрессивный стиль Турции диктует правила игры, которым мы только противимся. Между тем, для Армении настало время выработать собственную политическую повестку дня и осуществлять ее шаг за шагом.

Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и международных отношений Американского университета Армении историк Ваграм Тер-Матевосян в беседе с корреспондентом   "Айастани Анрапетутюн".

«Первая проблема, которую мы должны решить, - это изменение формулы, которой Армения давно руководствовалась. На протяжении трех десятилетий мы принимаем принцип нормализации отношений без предварительных условий, которым только и пользуются Азербайджан и Турция. Вместо этого Армения должна выработать собственную политическую повестку дня и искать новые решения вместо того, чтобы бесконечно ждать и, почему бы нет,  предложить смелые, далеко идущие инициативы», - сказал он.

Накануне на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян, ссылаясь на нападение Азербайджана на пограничные позиции в Тавушской области 12 июля и реакцию международного сообщества, отметил, что единственной страной, которая пыталась не успокоить ситуацию, а спровоцировать еще большее насилие, была Турция.   Поэтому усиление агрессии этой страны вызывает необходимость в определенном пересмотре нашей политики, в том числе с точки зрения степени нашего участия в международных форматах для сдерживания агрессии Турции.

В прошлом премьер-министр Армении сделал довольно резкие заявления в отношении Турции. С точки зрения ухудшения армяно-турецких отношений историк считает 2019 год краеугольным камнем, особенно когда в марте Пашинян намекнул в интервью, что Армения должна поставить вопрос Кипра в повестку дня, а также вопросы прав человека в Турции, если Анкара продолжит продвигать свои подходы к Армении. После этого 10 июля МИД Армении выступил с заявлением, осуждающим политику Турции в исключительной экономической зоне Кипра, а 10 октября Армения осудила вторжение Турции в Северную Сирию.

По словам Тер-Матевосяна, сопоставляя эти и ряд других заявлений, становится очевидным, что мы имеем дело с обострением несуществующих армяно-турецких отношений. Очевидно, что за эти годы ни политика Турции в отношении Армении, ни политика Армении в отношении Турции не изменилась.

«Сегодня армяно-турецкие отношения вступили в стадию жестких политических заявлений и противостояния. Мы должны оценить, насколько эта линия выгодна нашим национальным и государственным интересам в долгосрочной перспективе. «У меня пока нет ответа на этот вопрос, но необходимо сделать шаг вперед, чтобы турецкая правящая элита слегка пересмотрела один за другим заявления, сделанные против Армении», - сказал он.

На наше наблюдение о том, что Турция проводит ярко выраженную антиармянскую политику не только на двустороннем уровне, но и в различных международных и региональных организациях, историк ответил, что мы не используем весь арсенал наших возможностей, мы не используем повестку дня, вокруг которой могут начаться опосредованно политические консультации с Турцией, что сейчас стало более чем сложным.

«Причина в том, что в Турции мы имеем дело с одним человеком, который является популистским исламистом, националистом. Он является решительным сторонником восстановления власти Османской империи, и, конечно, очень трудно вести такие переговоры или дискуссии с эрдогановской Турцией — но не невозможно», - сказал он, добавив, что представления  о невозможности следует перевести в плоскость гибкости, для  чего и существуют  дипломатические или другие направления. 

По словам историка, для нас очень важно иметь и укреплять позиции на информационной территории Турции, что, конечно, будет очень сложно. Сегодня Азербайджан занимает там доминирующее положение и может беспрепятственно донести свои подходы до турецкого общества и сформировать общественное мнение.

Касаясь шагов  для обуздания агрессивной политики Турции в различных международных организациях, Тер-Матевосян отметил, что заявления могут быть сделаны, но они должны следовать логике нашей политики. «Внешняя политика - очень сложное искусство. Должно быть политическое направление, в котором и будут подходить такие большие и маленькие шаги», - добавил он.

Ссылаясь на трехстороннюю платформу Армения-Греция-Кипр, он также усматривает необходимость предпринять практические шаги, идущими  дальше  уровня объявлений. «Одних заявлений уже недостаточно, нам нужна последовательная политика в строительстве оси Армения-Греция-Кипр, к которой могут присоединиться и другие страны».

 

 

Лусине Мхитарян

 

"Айастани Анрапетутюн"

 


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