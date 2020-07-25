Армения не должна подчиняться правилам игры Турции

Агрессивный стиль Турции диктует правила игры, которым мы только противимся. Между тем, для Армении настало время выработать собственную политическую повестку дня и осуществлять ее шаг за шагом.

Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и международных отношений Американского университета Армении историк Ваграм Тер-Матевосян в беседе с корреспондентом "Айастани Анрапетутюн".

«Первая проблема, которую мы должны решить, - это изменение формулы, которой Армения давно руководствовалась. На протяжении трех десятилетий мы принимаем принцип нормализации отношений без предварительных условий, которым только и пользуются Азербайджан и Турция. Вместо этого Армения должна выработать собственную политическую повестку дня и искать новые решения вместо того, чтобы бесконечно ждать и, почему бы нет, предложить смелые, далеко идущие инициативы», - сказал он.

Накануне на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян, ссылаясь на нападение Азербайджана на пограничные позиции в Тавушской области 12 июля и реакцию международного сообщества, отметил, что единственной страной, которая пыталась не успокоить ситуацию, а спровоцировать еще большее насилие, была Турция. Поэтому усиление агрессии этой страны вызывает необходимость в определенном пересмотре нашей политики, в том числе с точки зрения степени нашего участия в международных форматах для сдерживания агрессии Турции.

В прошлом премьер-министр Армении сделал довольно резкие заявления в отношении Турции. С точки зрения ухудшения армяно-турецких отношений историк считает 2019 год краеугольным камнем, особенно когда в марте Пашинян намекнул в интервью, что Армения должна поставить вопрос Кипра в повестку дня, а также вопросы прав человека в Турции, если Анкара продолжит продвигать свои подходы к Армении. После этого 10 июля МИД Армении выступил с заявлением, осуждающим политику Турции в исключительной экономической зоне Кипра, а 10 октября Армения осудила вторжение Турции в Северную Сирию.

По словам Тер-Матевосяна, сопоставляя эти и ряд других заявлений, становится очевидным, что мы имеем дело с обострением несуществующих армяно-турецких отношений. Очевидно, что за эти годы ни политика Турции в отношении Армении, ни политика Армении в отношении Турции не изменилась.

«Сегодня армяно-турецкие отношения вступили в стадию жестких политических заявлений и противостояния. Мы должны оценить, насколько эта линия выгодна нашим национальным и государственным интересам в долгосрочной перспективе. «У меня пока нет ответа на этот вопрос, но необходимо сделать шаг вперед, чтобы турецкая правящая элита слегка пересмотрела один за другим заявления, сделанные против Армении», - сказал он.

На наше наблюдение о том, что Турция проводит ярко выраженную антиармянскую политику не только на двустороннем уровне, но и в различных международных и региональных организациях, историк ответил, что мы не используем весь арсенал наших возможностей, мы не используем повестку дня, вокруг которой могут начаться опосредованно политические консультации с Турцией, что сейчас стало более чем сложным.

«Причина в том, что в Турции мы имеем дело с одним человеком, который является популистским исламистом, националистом. Он является решительным сторонником восстановления власти Османской империи, и, конечно, очень трудно вести такие переговоры или дискуссии с эрдогановской Турцией — но не невозможно», - сказал он, добавив, что представления о невозможности следует перевести в плоскость гибкости, для чего и существуют дипломатические или другие направления.

По словам историка, для нас очень важно иметь и укреплять позиции на информационной территории Турции, что, конечно, будет очень сложно. Сегодня Азербайджан занимает там доминирующее положение и может беспрепятственно донести свои подходы до турецкого общества и сформировать общественное мнение.

Касаясь шагов для обуздания агрессивной политики Турции в различных международных организациях, Тер-Матевосян отметил, что заявления могут быть сделаны, но они должны следовать логике нашей политики. «Внешняя политика - очень сложное искусство. Должно быть политическое направление, в котором и будут подходить такие большие и маленькие шаги», - добавил он.

Ссылаясь на трехстороннюю платформу Армения-Греция-Кипр, он также усматривает необходимость предпринять практические шаги, идущими дальше уровня объявлений. «Одних заявлений уже недостаточно, нам нужна последовательная политика в строительстве оси Армения-Греция-Кипр, к которой могут присоединиться и другие страны».

Лусине Мхитарян

"Айастани Анрапетутюн"