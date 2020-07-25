В Киргизии объявят день национального траура по умершим от COVID-19

Киргизия 30 июля объявит день национального траура по умершим от коронавируса, сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

"Тридцатого июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава государства в интервью государственной радиостанции "Биринчи радио" ("Первое радио").

Президент подчеркнул, что "трудности и невосполнимые потери каждого киргизстанца эхом отзываются" в его сердце. "Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников. Я хотел бы пожелать выдержки всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех умерших", - сказал лидер страны.

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 32 124. Умерли 1249 человек.