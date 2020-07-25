Пашинян считает действия азербайджанцев попыткой превратить РФ в арену межэтнических столкновений

25 июля премьер-министр РА Никол Пашинян дал интервью российскому телеканалу РБК, где прокомментировал антиармянские атаки азербайджанцев, проживающих в России.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

Комментируя антиармянские атаки азербайджанцев, проживающих в России, премьер-министр Армении заявил, что они являются не только выражением антиармянской риторики руководства Азербайджана, но и попыткой дестабилизировать Россию и сделать Россию ареной межэтнических столкновений.

«Нет сомнений в том, что у российских властей есть все средства и возможности, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Но наши соотечественники в России в свою очередь должны осознать, что не следует поддаваться на провокации и что в дестабилизации России заинтересованы те третьи силы, которые выступают с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе. Мы этого не допустим", - написал премьер-министр РА

Пашинян отметил, что интервью выйдет в эфир в начале следующей недели.