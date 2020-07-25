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Глава минздрава Франции не исключил повторное закрытие границ из-за COVID

Глава минздрава Франции не исключил повторное закрытие границ из-за COVID

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в интервью изданию Pais, что нельзя исключать повторного закрытия границ при росте случаев коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее французские власти рекомендовали гражданам избегать посещения испанской Каталонии из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

"Нельзя ничего заранее исключить", - заявил Веран, комментируя возможность повторного закрытия границ. "Мы в один день усилили контроль на границах с определенными регионами, в особенности между Францией и Германией. Важно придерживаться принципа взаимности, поддерживать диалог, делиться и обмениваться информацией, при необходимости, согласовывать меры", - отметил министр.

Веран добавил, что "социальная, экономическая и психологическая" цена повторной всеобщей изоляции была бы слишком высока.

 


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